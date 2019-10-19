مدير مستشفيات جامعة عين شمس: بدء العمل في 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات في مستشفى الدمرداش

أشار الدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة إلى أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير في مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي .
أوضح "صالح" أن متوسط عدد العمليات الجراحية المقرر إجراؤها على النظام الجديد يتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف عملية على مدار العام.
ونوَّه إلى أن التخصصات الرئيسية المقرر إجراء عمليات بالغرف الجديدة هي الجراحة العامة والعظام والمسألك البولية وأمراض النساء وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والتجميل وزرع القوقعة وجراحة المناظير، بالإضافة إلى بعض الجراحات الدقيقة، مؤكدًا على ثبات قيمة التكلفة وسعر تذكرة الدخول للمستشفى وإجراء العمليات والجراحات بالغرف الجديدة، وأنه لا زيادة أو تحمل المريض أعباء إضافية.