Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير مستشفيات جامعة عين شمس: بدء العمل في 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات في مستشفى الدمرداش

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:08 م
مستشفى الدمرداش
مستشفى الدمرداش
Advertisements
كريم ناصر
أشار الدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة إلى أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير في مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي . 

أوضح "صالح" أن متوسط عدد العمليات الجراحية المقرر إجراؤها على النظام الجديد يتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف عملية على مدار العام.

ونوَّه إلى أن التخصصات الرئيسية المقرر إجراء عمليات بالغرف الجديدة هي الجراحة العامة والعظام والمسألك البولية وأمراض النساء وجراحات الأورام والمخ والأعصاب والتجميل وزرع القوقعة وجراحة المناظير، بالإضافة إلى بعض الجراحات الدقيقة، مؤكدًا على ثبات قيمة التكلفة وسعر تذكرة الدخول للمستشفى وإجراء العمليات والجراحات بالغرف الجديدة، وأنه لا زيادة أو تحمل المريض أعباء إضافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ايمن صالح: تطوير غرف عمليات مستشفى الدمرداش يشمل التكييف والتعقيم

مدير مستشفيات جامعة عين شمس: لا زيادة فى أسعار الكشف والعمليات بالغرف الجديدة

نرمين شهاب الدين: تبرعات جامعة عين شمس وصلت ٢٠٨ ملايين جنيه

ترشيحاتنا

بسبب علاقته بـ نسرين طافش.. حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان

الظلم وكفارته.. هذا الفعل أفضل من الدعاء على الظالم.. تعرف عليه

زفاف فى قلب الاحتجاج.. لقطات غريبة لـ المتظاهرين اللبنانيين تشعل تويتر.. شاهد

بعد الاعتراض على قطر.. الزمالك يكشف حقيقة إقامة السوبر الإفريقي في تونس

وزير المياه الإثيوبي يتحدث عن أخطاء جسيمة في سد النهضة

بشرى سارة لـ الزمالك.. اتجاه في الكاف لنقل السوبر الإفريقي من قطر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة