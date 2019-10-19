مدير مستشفيات جامعة عين شمس: بدء العمل في 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات في مستشفى الدمرداش

أشار الدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام 7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة إلى أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير في مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي .





أوضح "صالح" أن متوسط عدد العمليات الجراحية المقرر إجراؤها على النظام الجديد يتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف عملية على مدار العام.



