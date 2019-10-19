بحضور ملكي ولاعبين كبار.. أسطورة التنس رافائيل نادال يحتفل بزفافه الليلة

يحتفل مساء اليوم السبت نجم التنس الأسباني الشهير رافائيل نادال، بزفافه على صديقته ماريا فرانسيسكا، في أحد القلاع التاريخية بمدينة ملقا.





وسيشهد حفل الزفاف حضور ملك إسبانيا خوان كارلوس وزوجته، بالإضافة لعدد من أساطير الرياضة الإسبانية على رأسهم الأسطورة إيكر كاسياس.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حفل الزفاف سيشهد حضور 350 فردا فقط، والذي سيقام على في قلعة سا فورتاليزا، في منطقة بولينسا.



