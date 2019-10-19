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رياضة

بحضور ملكي ولاعبين كبار.. أسطورة التنس رافائيل نادال يحتفل بزفافه الليلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:54 م
رافاييل نادال
رافاييل نادال
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القسم الرياضي
يحتفل مساء اليوم السبت نجم التنس الأسباني الشهير رافائيل نادال، بزفافه على صديقته ماريا فرانسيسكا، في أحد القلاع التاريخية بمدينة ملقا.

وسيشهد حفل الزفاف حضور ملك إسبانيا خوان كارلوس وزوجته، بالإضافة لعدد من أساطير الرياضة الإسبانية على رأسهم الأسطورة إيكر كاسياس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حفل الزفاف سيشهد حضور 350 فردا فقط، والذي سيقام على في قلعة سا فورتاليزا، في منطقة بولينسا.

وأوضحت أن إجراءات إتمام الزواج، ستتم عن طريق تومو كاتالا والذي يعمل في مجال مساعدة مدمني المخدرات بجريزة مايوركا.
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