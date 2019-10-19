مهاجم الزمالك يسابق الزمن للمشاركة أمام جينيراسيون في إفريقيا

‎أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة اللاعب بكدمة في الركبة، وهو ما تسبب في غيابه عن قائمة الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب في الجولة الخامسة للدوري المقرر لها مساء اليوم باستاد السلام.



ويؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل.



وكان السعيد تعرض للإصابة في تدريبات الفريق الأبيض الأخيرة بعد العودة من معسكر المنتخب الأول.‎

