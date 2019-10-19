متصلة تسأل: ابني يتلفظ بألفاظ بذيئة مع العاملين معه في ورشته.. فكيف أنصحه؟ فيديو

ورد سؤال للشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، من متصلة تسأل: ابني يتلفظ بألفاظ بذيئة مع العاملين معه في ورشته، فكيف تنصحه.



أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "أزهري" أن المحافظة على الصلاة رقم واحد، ثم كثرة الصلاة على النبي والذكر والاستغفار.



وأضاف: في عمله أو ورشته يصلي، لأن الصلاة ستؤثر في حياته وأفعاله والصنايعية ينصحهم المحافظة على الصلاة ، أول خطوة الحفظ على الصلاة لأن ذلك سينعكس على سلوكهم... مازال لسانك رطبا بذكر الله.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المسلم إذا قال عقب التسليم من الصلاة «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» وزاد عليها «وإليك يرجع السلام» ليست بدعة مطلقا، كما يقول النابتة لأن الأصل في الذكر السعة فيجوز للمسلم أن يذكر الله بأي شكل ويدعو الله كما يشاء فلا يوجد صيغة محددة للذكر ولا الدعاء



وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية أن الخوارج والنابتة يريدون ان يعيشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنهم يريدوا إعادة زمن النبي في زماننا هذا وهذا لم ولن يحدث لأنه يناقض الشريعة الإسلامية، فالأصل هو اتباع منهجه فقط.



وأضاف المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء ان هؤلاء تفكيرهم سطحي فتجد الشخص منهم يركب السيارة ويرتدي الساعة في يده وهل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهم لا يدركون الواقع.



وتابع: إن بعض الناس من النابتة يريدون أن يرجعوا بنا إلى زمن النبى –صلى الله عليه وسلم- لنعيش فيه مرة أخرى وهذا خطأ كبير لأن لكل وقت أوانه.



وأكمل: الرجوع إلى زمن النبى يتطلب منا أن نأكل الشعير ونحارب بالسيوف ونترك ركوب السيارات، مؤكدًا أن الفرق بين هؤلاء النابتة وبين علماء الدين أنهم يريدون أن يعيشوا فى زمن النبى ونحن نريد أن نعيش على دين النبي.





