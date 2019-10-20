بتكلفة 12 مليون جنيه .. جنوب سيناء تتغلب على ندرة مياه الشرب بمحطات التحلية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اهتمام القيادة السياسية في حل أزمة ندرة المياه بجنوب سيناء من خلال التوسع في إنشاء عدد من محطات التحلية وذلك نظرا للتوسع العمراني والسكاني الذي تشهده المحافظة في الآونة الأخيرة.



وقام السيد الرئيس بافتتاح محطة تحلية المياه بمدينة طابا بطاقة 1500 م/3 يومي، والتي أشرفت القوات المسلحة على إنشائها، والتي تعتبر خطوة جديدة في مجال التنمية بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المحطة حوالي 12 مليون جنيه، حيث تم إنشاء المحطة بمنطقة الريفيرا على بعد 30 كيلو متر من نويبع باتجاه طابا، وذلك لخدمة احتياجات المدينة من المياه.



وأوضح أن طاقة المحطة تتناسب مع المدينة والتي لا تتعدي مساحتها كيلو متر مربع حوالي 509 أفدنة وتعداد سكانها حوالي 3000 نسمة، وتضم محطة المياه مكبس بحري وخزان مياه مالح 200 متر ووحدة التحلية RO.



كما تم افتتاح محطة تحلية بمدينة الطور وزيادة طاقتها من 10000/م3 يومي الي 30000/م3 يومي بتكلفة تصل الي حوالي 330 مليون جنيه، وذلك لسد متطلبات الوحدات السكنية الجديدة من المياه والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة طور سيناء عاصمة المحافظة، والتي يقطن بها أكثر من 40 ألف نسمة.



وقال المحافظ إن هناك أيضا أربع محطات تحلية أخرى تقوم القوات المسلحة بإنشائها بمدن راس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع بطاقة 10000م/3 يومي لكل محطة، وذلك لخدمة احتياجات تلك المدن من المياه ولخدمة المنطقة الصناعية بأبو زنيمة.



وعن ما تم تنفيذه من إنشاء عدد من محطات التحلية بالمحافظة وتطوير التجمعات الحالية قال احمد اللقاني محامي ان تكليف القوات المسلحة بإنهاء المشروعات العملاقة بالمحافظة ساهم بشكل كبير على إنجاز تلك المشروعات في وقت قصير وهذا ما نعهده في قواتنا المسلحة وبات ذلك في مشروعات إنشاء محطات التحلية بعدد من مدن المحافظة.



وأوضح أن ما تم إنجازه من مشروعات على أرض جنوب سيناء في عهد الرئيس السيسي لم تشهده المحافظة منذ سنوات سواء في مشروعات الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحي.



وتضيف ناعسة إبراهيم رئيس جمعية المرأة البدوية للتراث والتنمية المستدامة ان المواطن السيناوي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تنمية ملموسة وواضحة في كافة القطاعات من طرق واسكان وتعليم وخاصة إنشاء محطات التحلية والاهتمام بتنمية التجمعات البدوية فإنشاء محطة تحلية براس سدر بطاقة 10000م/3 يومي ستوفر المياه للمدينة وللتجمعات البدوية المرتبطة بها .