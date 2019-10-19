غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور

تزينت جامعة أسوان لانطلاق أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تنطلق فعالياته إعتبارًا من غدًا ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.





ورصدت عدسة "صدى البلد " الاستعدادات والتجهيزات المكثفة التى تبذلها جامعة أسوان داخل الحرم الجامعى لإنجاح فعاليات هذا الحدث العالمى المتميز الذى يقام على أرض عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن المقرر أن يشهد أسبوع الجامعات الإفريقية مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والذين يمثلون 22 دولة أفريقية.





وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق خلال الأيام الماضية من أجل إنجاح أسبوع الجامعات الإفريقية الأول الذي تشارك فيه 22 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإجمالى 600 طالب وطالبة، علاوة على طلاب جامعة أسوان .





وأضاف غلاب أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التى سوف تقام عليها الفعاليات.



