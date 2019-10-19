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تعليم

غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:18 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تزينت جامعة أسوان لانطلاق أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذى تنطلق فعالياته إعتبارًا من غدًا ويستمر حتى يوم الجمعة القادم.

ورصدت عدسة "صدى البلد " الاستعدادات والتجهيزات المكثفة التى تبذلها جامعة أسوان داخل الحرم الجامعى لإنجاح فعاليات هذا الحدث العالمى المتميز الذى يقام على أرض عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن المقرر أن يشهد أسبوع الجامعات الإفريقية مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والذين يمثلون 22 دولة أفريقية.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق خلال الأيام الماضية من أجل إنجاح أسبوع الجامعات الإفريقية الأول الذي تشارك فيه 22 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإجمالى 600 طالب وطالبة، علاوة على طلاب جامعة أسوان .

وأضاف غلاب أن أسبوع شباب الجامعات الأفريقية سوف يشهد افتتاح العديد من المنشآت الجديدة التى سوف تقام عليها الفعاليات.

وتشمل افتتاح ملاعب كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية وملعب متعدد الأغراض ، علاوة على افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مسرح الجامعة المغطى والمسرح المكشوف والتى سوف يقام عليها النشاط الفنى والعامة ، وأيضًا إفتتاح مخبز كلية الزراعة الجديد .
غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور
غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور
غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور
غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور
غدا..جامعة أسوان تتزين لانطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية.. صور
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