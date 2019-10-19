ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور

زار الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية وعائلته، اليوم، حلوانى ديليس بمحطة الرمل أقدم المحال اليونانية بالثغر، والذي أسسه الخواجه اليونانى كليوفولوس موستاكاس.



وأعرب عمدة باڤوس عن سعادته بتواجده في هذا المكان المهم الذي يؤكد على ترابط وتشابه الحضارتين بين الإسكندرية وباڤوس، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين، وهي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أي مدينة في الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا، وتحمل إرث حضاري لا مثيل له.



جاء ذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها ٥٠٠ سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم ١٠٠ فرد قادمين كوفد رسمي.