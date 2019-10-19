Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:29 م
. محافظ الإسكندرية
. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة
Advertisements
أحمد عبد العزيز
زار الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية يرافقه فيدون فيدونوس عمدة مدينة بافوس القبرصية وعائلته، اليوم، حلوانى ديليس بمحطة الرمل أقدم المحال اليونانية بالثغر، والذي أسسه الخواجه اليونانى كليوفولوس موستاكاس.

وأعرب عمدة باڤوس عن سعادته بتواجده في هذا المكان المهم الذي يؤكد على ترابط وتشابه الحضارتين بين الإسكندرية وباڤوس، مؤكدا أن الإسكندرية مدينة لها ثراء وتاريخ نادرين، وهي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالحضارة اليونانية أكثر من أي مدينة في الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا، وتحمل إرث حضاري لا مثيل له.

جاء ذلك عقب وصول أول رحلة بحرية إلى ميناء الإسكندرية للباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها ٥٠٠ سائح من جنسيات مختلفة ومن بينهم ١٠٠ فرد قادمين كوفد رسمي.
ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور
ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور
ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور
ديليس.. محافظ الإسكندرية وعمدة باڤوس يزوران أقدم حلواني بالمدينة|صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميناء الإسكندرية يتزين لاستقبال أول السفن السياحية..صور

تظاهرة وطنية بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية هذا الموسم .. فيديو وصور

قنصوة: ربط الإسكندرية بـ بافوس اليونانية بخط طيران منخفض التكاليف خلال 6 أشهر

شركات السياحة: الإسكندرية والقاهرة جزء من البرنامج السياحي القبرصي قريبا

ترشيحاتنا

أردوغان مجرم حرب.. صور لاستخدام الفوسفور الأبيض ضد الأكراد في سوريا

رسميًا.. الإصابة تنهي رحلة عمرو جمال مع المنتخب العسكرى

علاقة محرمة ودماء.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها في الفيوم

عاشرها جنسيا .. الإعدام لـ قاتل خطيبته بـ شبرا الخيمة

الجنايني وراء تأجيل اجتماع اتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

تخلصي منها بسرعة.. جونسون تسحب بودرة التلك من السوق بسبب مادة سامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة