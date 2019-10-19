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محافظات

لـ التقصير والتزويغ.. إحالة 96 موظفا في الدقهلية للتحقيق

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إحالة 96 مسئولا وموظفا بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب وجمعيات زراعية ومكاتب تموينية للتحقيق بسبب التقصير والانصراف عن العمل بدون تصريح.

ووجه شاروبيم باجراء التحقيق مع مسئولي الوحدة المحلية بكوم النور لوجودها مفتوحة ولا يوجد بها أحد، ومع مسئولي مراكز الشباب بكوم النور ودماص مركز ميت غمر، والدير مركز أجا، واحالة مسئول مكتب تموين الفروسات مركز المنزلة لوجوده مغلق أثناء وقت العمل الرسمي.

كما وجه محافظ الدقهلية باحالة مسئولي الجمعيات الزراعية باخطاب والدير،وشنيسة،وسماحة،وابو داود العنب بمركز أجا، والبوها وسمبو مقام بمركز ميت غمر لوجودها مغلقة.

فيما تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه التقرير المعروض من باسم عبد الله مدير الإدارة العامة للمتابعة للمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال يومين شملت مراكز أجا وميت غمر والمنزلة.
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