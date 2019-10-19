برلماني يطالب باستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة

أكد النائب صلاح الحصاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، وفقا للأماكن الأكثر احتياجا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك المتوقفة بالفعل، مع ضرورة محاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات، وعدم اسناد مشروعات جديدة لها مرة أخرى.





وأشار عضو البرلمان، في بيان له، إلى أن هناك عددا من المشروعات متوقف العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات، ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحدة من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.





وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن انجاز عدد من المشروعات المتوقفة على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا فى التنفيذ.



