Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب باستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:19 م
الصرف الصحى
الصرف الصحى
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب صلاح الحصاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات المتوقفة، وفقا للأماكن الأكثر احتياجا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك المتوقفة بالفعل، مع ضرورة محاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات، وعدم اسناد مشروعات جديدة لها مرة أخرى.

وأشار عضو البرلمان، في بيان له، إلى أن هناك عددا من المشروعات متوقف العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات، ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحدة من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية.

وطالب بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن انجاز عدد من المشروعات المتوقفة على أن يُراعى المناطق الأشد احتياجا فى التنفيذ.

وشدد على ضرورة عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك خطة للتنفيذ تعتمد بشكل أساسى على الاعتمادات المالية المتاحة حتى يكون هناك واقعية فى التنفيذ، بالإضافة لعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال مرة أخرى بعد الانتهاء من المشروعات المسندة إليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: تقييم أداء المقاولين وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة مستقبلا

الجزار يتابع تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي.. الوزير: وقف التعامل مع الشركات المتقاعسة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. الإعدام لـ قاتل خطيبته بعد معاشرتها.. علاقات جنسية تكشف تفاصيل جريمة الزوجة الخائنة بالفيوم

أحمد مكي يودع والده بفيديو مؤثر .. شاهد

إعفاء أبناء الشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من مصروفات الجامعات

إلغاء المحرم للنساء.. قرارات جديدة للسعودية بشأن الحجاج

تجنب الركن على الـP.. خطوات الحفاظ على فتيس السيارة الأوتوماتيك

رد علي جمعة على شاب يريد الزواج وفي نيته الطلاق بعد عدة سنوات .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة