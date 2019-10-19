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توك شو

طريقة عمل طاجن الشعرية باللحمة المفرومة.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:26 م
طاجن الشعرية باللحمة
طاجن الشعرية باللحمة المفروم
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن الشعرية باللحمة المفرومة.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل طاجن الشعرية باللحمة المفرومة فى البيت مثل المحلات:
2 كوب شعرية
سمنة
مستكة
ملح
فلفل
قرفة
بهارات لحمة
ربع كيلو لحمة مفرومة
شوربة مغلية
بصل مبشور
طماطم مبشورة
جزر مبشور
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل طاجن الشعرية باللحمة المفرومة فى البيت مثل المحلات على خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
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