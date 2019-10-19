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محافظات

25 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، قد بلغت 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الارصفة 4 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.
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24 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

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