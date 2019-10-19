25 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت، قد بلغت 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن ومغادرة 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الارصفة 4 سفن بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.



وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

