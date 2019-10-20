12 ساعة عطش .. كسر ماسورة مياه الشرب بمنشية البكري بالمحلة يؤرق الأهالي .. ويؤكدون : أرسلنا فاكسات رسمية إلى مجلس الوزراء ومكتب المحافظ لحل المشكلة

انقطاع مياه الشرب لأكثر من 12 ساعة عن منازل منطقة منشية البكري بسبب كسر ماسورة المياه

المحليات: سيارة نقل لوري تسببت فى كسر ماسورهة مياه وجار إحلالها وصيانتها

محافظ الغربية يخاطب مسئول شركة مياه الشرب لتخصيص فرق صيانة أعطال شبكة مياه الشرب

شهدت منطقة منشية البكري بمدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم استمرار انقطاع مياه الشرب عن عدد من المنازل السكنية؛ بسبب كسر ماسورة مياه الشرب والصرف بمزلقان السكك الحديدية "طنطا – دمياط"؛ مما أثار حفيظة المواطنين لانقطاع المياه خلال فترة العطل، وكسر خط المباه لأكثر من 8 ساعات، وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة.كان "صدى البلد " رصد مراحل تهالك شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالخط المشار إليها، الأمر الذى دفع أهالي وسكان منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة الى التقدم بشكاوي رسميه الى غرفة العمليات والطوارىء بديوان مجلس المدينة وديوان المحافظة للإعراب عن تضررهم من قطع مياه الشرب ومعاناه أسرهم وعائلاتهم وذويهم ." والله مشكلات كبيره بتعاني منها منطقة منشية البكري أهمها تهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإنهيار شبكات الرصف والإنارة وتجاهل مسئولي الجهات التنفيذية لشكوانا شبه متكررة" بتلك الكلمات عبر محسن محمود أحد سكان المنطقة، لافتا إلى أنه الأهالي جمعوا توقيعات من المواطنين للمطالبة بضرورة توفير فرق عمل لصيانه كسر ماسوره المياه العمومية حفاظا على حياة وأرواح المواطنين.وأشار بقوله "سعت جمعية تنمية المجتمع بمنطقة منشية البكري إلى طرح العديد من الروىء والمشاركة المجتمعية فى تبني مشكلات تجميل وتطوير شارع جمال عبد الناصر ومنطقة عبد الحي شاهين لتأمين أرواح المواطنين".كما أوضح أنه فوجىء بكسر خطوط مياه الشرب وغرق منطقة مزلقان السكك الحديدية وتسربها بطول المزلقان ومنطقة شارع البحر الرئيسي لولا استغاثات رجال مباحث المرور بالجهات التنفيذية سعيا فى تيسير حركة النقل والمواصلات " .أكدت سناء الجميل ربة منزل مقيمه بذات المنطقه أن انقطاع المياه تجاوز 10 ساعات متواصله دون وجود قطره مياه داخل عمارات المنطقة السكنية لافتة بقولها"حسبي الله ونعم الوكيل فى كل مسئول تنفيذي لا يراعي الله فينا وفعلا وقت انقطاع المياه أزمة حقيقية وعطش كبير لكل الأطفال وكبار السن " .وأشارت "الجميل إلى ماساة حياة المرضي المهدد بقطع مياه الشرب داخل مستشفيات خاصه كائنة بذات المنطقة، مشيرة إلى أنه تم إرسال فاكسات رسميه الى ديوان مجلس الوزراء ومكتب محافظ الغربية للتحرك وصيانه شبكات مياه الشرب والصرف الصحي .أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته الى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة التنسيق مع المهندس محمود عاطف نصر مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتشكيل فرق فنيه عاجلة لصيانة أعطال شبكات المياه بالمدينة العماليه أولا بأول .وشدد محافظ الغربية فى تعليماته بالضرورة تفعيل دور غرف العمليات والخط الساخن، وتحقيق أقصي درجات التواصل مع الجمهور، وحل أى مشكلات يتم رصدها وتوفير فناطيس مياه للأماكن المتضررة فى الفترة المقبلة.