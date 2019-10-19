الدوري الألماني.. تعادل إيجابي بين بايرن ميونخ وأوجسبورج

انتهت فعاليات الشوط الأول بين فريقي بايرن ميونخ وأوجسبورج بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1 ، وذلك على ملعب إمبولس أرينا في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني.



وسجل ماركو ريشتر مهاجم فريق أوجسبورج الهدف الأول بعد 28 ثانية فقط من اللقاء بعد حدوث دربكة في صفوف دفاع الفريق البافاري ليسفر عن الهدف الأول لفريق أوجسبورج.



ثم تعادل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 14 من ضربة رأس قوية .



لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في إطار منافسات الدوري الألماني.