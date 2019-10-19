أبناء الصحفيين فى زيارة لملتقى الأديان

صرح حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط ان ٢٥ طفلًا من أبناء الصحفيين قاموا اليوم بجولة داخل ملتقى الأديان عبر رحلة اوتوبيس الفن الجميل بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي مدير عام الادارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى وافق على بروتوكول التعاون الذى طرحته لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لتقديم أنشطة فنية وثقافية لابناء الصحفيين .



وقام أبناء الصحفيين اليوم فى جولتهم بزيارة مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، والمتحف القبطي ، وعقب انتهاء الجولة شارك الأطفال فى ورشة للرسم على ماشاهدوه خلال الرحلة تحت إشراف الفنان التشكيلي مصطفى اسماعيل ، من الادارة العامة لثقافة الطفل.



واشار الزناتى الى ان الفترة المقبلة ستشهد أنشطة اخرى لابناء الصحفيين حيث يتضمن البرنامج أيضًا بالاضافة لرحلات اتوبيس الفن الجميل والذى تقرر له رحلة شهريًا فى السبت الثالث من كل شهر، سيكون هناك عرضًا فنيًا على مسرح نقابة الصحفيين، فى السادسة من مساء الخميس الثانى من كل شهر وذلك لفريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، وإقامة ورش فنية بعد العرض.



وكذا، عرض فني آخر فى الخميس الأخير من كل شهر لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق بقصر جاردن سيتى.

