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تعليم

المتينى: تطوير مستشفى الدمرداش وانشاء الطوارئ يحتاج 400 مليون جنيه

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:30 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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كريم ناصر
أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أن أعمال تطوير مستشفى الدمرداش الجامعي ومستشفى الطوارئ الجديد يحتاج ما يقرب من ٤٠٠ مليون جنيه من الوقت الحالى. 

جاء ذلك خلال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة عين شمس اليوم للاعلان عن تفاصيل افتتاح ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعى.

يذكر انه تم منذ قليل افتتاح 11 غرفة عمليات بنظام الـ7 كبسولات بمستشفى الدمرداش الجامعي، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة ، الذي أكد أنه من الصعب إجراء عمليات التطوير في مستشفى الدمرداش مرة واحدة، حرصا على عدم تعطل سير عملية الكشف الطبي.

من جانبها أوضحت نرمين شهاب الدين ممثلة البنك الاهلى وهو البنك الداعم لاعمال تطوير المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس ، أن التبرعات التى قدمها البنك لجامعة عين شمي وصل مجملها إلى ٢٠٨ ملايين جنيه.
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