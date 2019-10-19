محافظ الغربية يفتتح المديرية المالية بعد تطويرها بالخدمات الالكترونية بتكلفة 4 ملايين جنيه | ودورات تدريبية للنهوض بكفاءة العمل وتطبيق منظومة التحول الرقمي ..صور

# محافظ الغربية يفتتح مبنى الإدارة المالية بعد الإنتهاء من تطوير بتكلفة 4 ملايين جنيه

# خطة التحول الرقمي للأعمال المالية والإدارية بالمحافظة أسوة بمحافظة بورسعيد

# الاتفاق مع رئيس الحسابات والمديريات المالية بتنفيذ التحول الرقمي لأعمال مالية والإدارية



شهدت محافظة الغربية اليوم أولي خطوات تطبيق الحكومه الإلكترونيه "المميكنه "علي مستوي منظومة المبني الإداري والدورات التدريبيه والتطورات التكنولوجيه وذلك فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بالضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمه لأبناء الشارع الغرباوي.



من جانبه افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مبنى الإدارة المالية بعد الانتهاء من تطوير وتجديد المبنى على مساحة 600م2 بتكلفة 4 ملايين جنيه وذلك خلال 7 أشهر حيث تم استحداث قسم الحاسب الآلي الذي يقدم حزمة من الدورات التدريبية للنهوض بالكفاءة الإدارية والمالية للعاملين بالمديرية المالية وقاعات الاجتماعات.



كما شملت أعمال التطوير ميكنة العمليات الحسابية والمخازن والمرتبات وشئون العاملين بالمديرية.



جاء هذا الافتتاح بحضور الدكتور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ولفيف من قيادات وموظفي المديرية.



وعقب الافتتاح قام محافظ الغربية بحولة تفقدية للمبنى حيث أشاد بمستوى الحالة الفنية للمبنى والتي تتيح مناخ متميز يساعد على إنجاز وإتقان الأعمال، مطالبًا جميع العاملين بالمبنى بالحفاظ على حالته الفنية وإجراء الصيانات الدورية له .



كما أكد محافظ الغربية على جاهزية المحافظة على ميكنة كافة الخدمات وتطبيق منظومة التحول الرقمي للقضاء على التعاملات الورقية ، من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة .



وأشار المحافظ أنه تم الاتفاق مع رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتنفيذ خطة التحول الرقمي للأعمال المالية والإدارية بالمحافظة أسوة بمحافظة بورسعيد على أن تشمل ميكنة أعمال المرتبات والمخازن وشئون العاملين والعمليات الحسابية .



في ذات السياق أضاف محمد حسن موظف حكومي أن تطبيق الحكومة الإلكترونية على مستوى كافة القطاعات الخدمية بالأحياء ومجالس المدن والمديرية خطوه على طريق نجاح مؤسسات الدولة فى الفترة المقبلة.



وأشار "حسن" أن نظام الحكومة الإلكترونيه سيقضي على كافة أوجه الفساد الذي أصبح ظاهرة تحاربها الدوله فى كافة الأصعدة مشيرا بقوله " تحيا مصر وكلنا مع رئيس الجمهورية والحكومة لبناء مصر المستقبل".

