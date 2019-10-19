تمويل بريطاني بـ 10 ملايين إسترليني لدعم 150 ألف امرأة فقيرة في مصر والأردن..صور

أكدت السفارة البريطانية بالقاهرة أن 50٪ فقط من النساء تشارك في أسواق العمل الرسمية في العالم، مقارنة بـ 77٪ من الرجال إذ اصبحت معدلات توظيف السيدات مطابقة لمعدلات توظيف الرجال ، لذا فإن الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان سيزداد.



وأوضحت السفارة البريطانية في بيان لها اليوم أن وزارة التنمية الدولية البريطانية تمول مشروعًا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني بتنفيذ صندوق المشاريع النسائية العربية (AWEF)، لتمكين 150،000 امرأة فقيرة اقتصاديًا في جميع أنحاء مصر والأردن من خلال المساعدة في تحسين دخلهن ورفاهيتهن.



وبيًنت السفارة أن المشروع يعمل في قطاعات الملابس الجاهزة، وخدمات الدفع الإلكتروني ، والحمضيات الزراعية باستخدام نهج أنظمة السوق داخل الدولة المصرية.



وكشفت السفارة ان الصندوق قام بتوفير ٥ مشاريع في قطاع الملابس الجاهزة المصري حيث توظيف حوالي 50000 امرأة، بجانب خلق تقريبا 1000 وظيفة جديدة بالإضافة الي أن الصندوق أيضًا عمل على تحسين بيئة العمل لحوالي 2000 امرأة من خلال تدريبات المهارات الإشرافية، وبالتالي خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتقليل معدلات ترك الوظائف.



من جانبها قالت رانيا عطية، مديرة البرنامج في مجال الملابس الجاهزة بصندوق المشاريع النسائية العربية: "أعتقد أن اكبر نجاح للصندوق في قطاع الملابس الجاهزة هو أن النساء المستفيدات اصبح لهن" الاختيار " لأنهن الآن أكثر وعيًا بفرص العمل المتاحة لهن، كما اصبح لهن "صوت" لأن قدرتهن على توصيل وجهات نظرهم واهتماماتهم إلى المشرفين قد تحسنت، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى "صنع قرار" أفضل.



وأضافت : أعتقد أن النساء يتمتعن بقدر أكبر من التمكين من حيث ثقتهن بأنفسهن وبيئة عمل أكثر ملاءمة حيث يعمل سوق الملابس الجاهزة الآن بشكل أفضل من أجل النساء الفقيرات في مصر."