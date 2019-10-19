فؤاد السنيورة يوضح السبب الحقيقي لأزمة لبنان وكيفية الخروج منها

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن حزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة.



وأضاف السنيورة في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أن استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة.



واتهم السنيورة الرئيس اللبناني ميشيل عون بتهميش الحكومة ودور رئيسها، مضيفًا أن الثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي.



وتابع السنيورة أن المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل، مطالبًا إياه باحترام اتفاق الطائف والدستور.



كما طالب رئيس الوزراء اللبناني السابق بإلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي.