الداخلية التونسية تعتقل 3 أشخاص حاولوا الهجرة بصورة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 3 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن دورية تابعة لمركز الحرس البحري بولاية "صفاقس" تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاث، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية انطلاقا من سواحل الولاية.



من جانبها، أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.