قبل زفافك | نصائح بسيطة للحصول على جسم منحوت ورشيق

قدم الدكتور محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة عدة نصائح للفتيات قبل عرسهن، للتمتع بقوام ممشوق، والظهور بجسد منحوت ومثالي قبل الزفاف، وهي النتيجة التي تسعى لها جميع الفتيات قبل حفل زفافهن.



واشار العفيفي في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، انه يمكن تحقيق حلم الرشاقة، والحصول على جسد منحوت ومثالي، بتناول الاطعمة الغنية بالالياف والحمضيات مع الفواكه، لحرق الدهون، مع تجنب الجلوس لفترات طويلة، وزيادة الحركة، للحصول على ارداف مشدودة.



كما يفضل ممارسة الرياضة 3 أيام في الأسبوع، واضاف العفيفي، إلى ان ممارسة الرياضة يمكن ان تساهم في التخلص من الدهون الزائدة، مع الاهتمام بتناول قدر مناسب من الماء يوميا، لزيادة معدلات الحرق.



واوضح العفيفي، انه فضلا عن ممارسة تمرينات الكارديو يوميًا، يجب الحرص على ارتداء الشورت الحراري اذا كانت الفتاة تعاني من دهون الارداف، وذلك لحرق الدهون في هذه المنطقة بشكل فعال.