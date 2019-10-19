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منوعات

شاهد| لحظة تصدي صاحب محل مسن لـ لصين مسلحيَن حاولا سرقته.. تفاصيل مثيرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف
بقلب شجاع وفولاذي تمكن صاحب سوبر ماركت ستيني من مواجهة لصوص مسلحين هددوا بتقطيع وجهه وسرقة متجر عائلته الذي دام لـ 30 عاما.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، واجه بيتر والر رجلين ملثمين ، أحدهما مسلح بشفرة والآخر بمفك ، بمنطقة "ميدلزبره" البريطانية ، صباح يوم يوم الثلاثاء.

ويوضح فيديو مروع صورته كاميرات المتجر لحظة، اقتحام ملثمين المتجر بطريقة عنيفة.

وبعد ان دخل اللصان إلى المتجر ظلا يتجولان بشكل مريب ومخيف، ليقدم أحدهما على دفع صاحب المتجر، بينما الاخر اتجه إلى الخزنة وحاول فتحها عبر مفك كان يحمله.

وخلال لحظات جمع صاحب المتجر قوة وأمسك بذراع احد اللصوص ، ودفعه للوراء وأقدم على لكمه و ركله ، حتى تمكن من طرد اللصين من متجره بشجاعة وقوة.

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