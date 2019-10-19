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رياضة

الشوط الأول| أتليتكو مدريد يتقدم على فالنسيا في الدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:11 م
أتليتكو مدريد وفالنسيا
أتليتكو مدريد وفالنسيا
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أتلتيكو مدريد و فالنسيا، بتقدم فريق العاصمة المدريدية بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

سيطر أتليتكو مدريد على أحداث النصف الأول من المباراة ، لكن دون أن تهتز شباك سيليسن حارس مرمى الخفافيش ، قبل أن ترتطم الكرة بيد الروسي دينيس تشيرشييف لاعب فالنسيا ، ليعود الحكم لتقنية الفار ، والتي أكدت وجود لمس للكرة من تشيرشييف ، ليحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ، تولى تنفيذها دييجو كوستا بنجاح في الدقيقة 36 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتي بهدف نظيف.

يذكر أن برشلونة قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ليتصدر الليجا مؤقتًا.
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