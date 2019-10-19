رعب وفزع زميلاتها.. طالبة إعدادي تحاول الانتحار بـ حبة قاتلة في الطابور الصباحي

سادت حالة من الفزع والرعب بين طالبات مدرسة كفر مساعد الإعدادية بإدارةإيتاي البارود التعليمية، اليوم السبت بعد إقدام طالبة بالصف الثانى الإعدادى على الانتحار بتناول حبة الغلة القاتلة أثناء الطابور الصباحى بالمدرسة مما تسبب فى إصابة الطالبة بحالة إعياء شديدة وتم نقلها لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود تحت تصرف النيابة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاي البارود، عن مدير مدرسة كفر مساعد الإعدادية، يفي بإصابة الطالبة "شهد. ر. ف"، 15 عاما، بالصف الثاني الإعدادي، بحالة قيء وإغماء أثناء الطابور بفناء المدرسة، بعد تناولها الحبة القاتلة "حبوب حفظ الغلال".



