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حوادث

بسبب الرشوة..تجديد حبس وكيل تعليم الوادى الجديد 15 يوما

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:42 م
تجديد حبس وكيل تعليم
تجديد حبس وكيل تعليم الوادى الجديد
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منصور ابوالعلمين
قررت النيابة العامة بالوادى الجديد تجديد حبس ا. ت ويعمل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و"ع.ث" مدير إدارة الخدمات الداخلية بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى القضية رقم 2470 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2019، لثبوت تقاضيهما رشوة قيمتها 5 الاف جنيه من أحد مديرى المدارس بالخارجة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، تمكنت من ضبط المتهم الاول داخل استراحته واخر يدعى ع. ث موظف بالقطاع لقيامه بتسهيل الاجراءات للحصول على رشوة من احد مديرى المدارس لإنهاء إحدى الإجراءات وتحرر المحضر رقم 2470ادارى قسم شرطة الخارجة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط فريق هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة لمدير عام التربية والتعليم بالمحافظة وشخص آخر متلبسين بتقاضى رشوة داخل استراحة وكيل التعليم من أحد مديرى المدارس وجرى توثيق الواقعة بالصوت والصورة وأحيلت إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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