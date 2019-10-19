بسبب الرشوة..تجديد حبس وكيل تعليم الوادى الجديد 15 يوما

قررت النيابة العامة بالوادى الجديد تجديد حبس ا. ت ويعمل مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و"ع.ث" مدير إدارة الخدمات الداخلية بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى القضية رقم 2470 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2019، لثبوت تقاضيهما رشوة قيمتها 5 الاف جنيه من أحد مديرى المدارس بالخارجة.





كانت هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، تمكنت من ضبط المتهم الاول داخل استراحته واخر يدعى ع. ث موظف بالقطاع لقيامه بتسهيل الاجراءات للحصول على رشوة من احد مديرى المدارس لإنهاء إحدى الإجراءات وتحرر المحضر رقم 2470ادارى قسم شرطة الخارجة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



