مصرع أمين شرطة وإصابة خفير نظامى بحادث تصادم مروع بالطريق الدولى الساحلى

لقى أمين شرطة مصرعه كما أصيب خفير نظامى بكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى والمصاب بالمستشفى المركزى



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "تومناية" بسيارة شرطة لتأمين الطريق الساحلى الدولى باتجاه طريق 45 أمام مدخل الكراكون .



بالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام السيارة رقم 691 س ع ص تومناية ركاب بسيارة شرطة ل تأمين الطريق المشار اليه، إثر انفجار أحد إطاراتها أثناء سيرها بالطريق المقابل وانقلابها على جانب الطريق الاخر ، حيث تصادف تواجد القوات فاصطدمت بهما، وفر قائدها هاربا تاركا السيارة في مكان الحادث.



واسفر الحادث عن وفاة "سعيد أحمد زوزو" 43 عامًا، ومقيم الرحمانية من قوة قسم شرطة كفر الدوار، وإصابة "علاء علي محمد" 40 عامًا خفير نظامى بكدمة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم.



وتسبب الحادث فى أحداث تلفيات و تهشم سيارة الشرطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.