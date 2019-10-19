Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع أمين شرطة وإصابة خفير نظامى بحادث تصادم مروع بالطريق الدولى الساحلى

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:42 م
مصرع أمين شرطة وإصابة
مصرع أمين شرطة وإصابة خفير نظامى بحادث تصادم
Advertisements
جمالات الدمنهوري
لقى أمين شرطة مصرعه كما أصيب خفير نظامى بكسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى والمصاب بالمستشفى المركزى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "تومناية" بسيارة شرطة لتأمين الطريق الساحلى الدولى باتجاه طريق 45 أمام مدخل الكراكون .

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام السيارة رقم 691 س ع ص تومناية ركاب بسيارة شرطة ل تأمين الطريق المشار اليه، إثر انفجار أحد إطاراتها أثناء سيرها بالطريق المقابل وانقلابها على جانب الطريق الاخر ، حيث تصادف تواجد القوات فاصطدمت بهما، وفر قائدها هاربا تاركا السيارة في مكان الحادث.

واسفر الحادث عن وفاة "سعيد أحمد زوزو" 43 عامًا، ومقيم الرحمانية من قوة قسم شرطة كفر الدوار، وإصابة "علاء علي محمد" 40 عامًا خفير نظامى بكدمة بالصدر وجروح متفرقة بالجسم.

وتسبب الحادث فى أحداث تلفيات و تهشم سيارة الشرطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم وانقلاب بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادثى انقلاب سيارتين بالبحيرة

ترشيحاتنا

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام

فايلر يطلب من الأهلي حسم هذا الأمر في أسرع وقت | تفاصيل

مديرة مدرسة تتعرض للسحل والإهانة من ولية أمر .. وابنتها تستغيث بوزير التعليم

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

هاشتاج #كهربا_مننا_اهلاوي_زينا يشعل تويتر.. ومغردون: اللى يشترى الأهلى يكسب

عذر أقبح من ذنب.. فصل رأس زوجته عن جسدها بعد 14 أسبوع زواج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. رانيا منصور بإطلالة جريئة

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة