مدرب الزمالك السابق يطالب ميتشو بإعادة حساباته قبل مواجهة جينيراسيون

أكد أمير عزمي مجاهد ، مدرب الزمالك السابق أن مباراة الزمالك التي يخوضها الفريق بعد قليل أمام منافسه المقاولون العرب في غاية الأهمية ،خصوصا في ظل وضع التشكيل النهائي قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "، أن سبب تعادل لاعبي الزمالك أمام منافسه نادي اف سي مصر بهدف لكل منهما تعرض لاعبي الفريق لإجهاد كثيف دون الخضوع الى راحة.



وتابع :" يجب على الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك ، أن يعيد حساباته من جديد ويعتمد علي تشكيل ثابت "، معربا عن تمنياته من وجود تشكيل ثابت لاعبي الزمالك من أجل تحقيق الفوز في كافة المباريات القادمة.



ومن جهة أخري أشاد أمير عزمي مجاهد بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معلقا :" من أحسن الأجيال المتواجدة في الفترة الحالية " مطالبين كافة اللاعبين بتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

