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اقتصاد

المعهد المصرفي: 385 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:03 م
عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير
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محمد يحيى
أعلن عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن نجاح المعهد خلال سبتمبر الماضي في تنظيم 385 برنامجا تدريبيا على المستوى المحلي والدولي إضافة لتنظيم زيارتين عالميتين بمشاركة 42 متدربا لبولندا و لندن بخلاف زيارة أخرى لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات.

وذكر " نصير" خلال استعراضه مؤشرات الأداء عن الشهر الماضي، أن جملة ساعات التدريب بالبرامج التي نظمها المعهد بلغت 9378 ساعة تدريبية بمشاركة 8672 متدربا تضمنت 4 برامج تدريبية دولية بمشاركة 74 متدربا لمدة 128 ساعة و4137 مستفيد من خدمات التقييم.

وتناولت موضوعات البرامج التدريب "المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكافحة غسيل الأموال،علوم البرمجيات" بالإضافة لتوقيع برتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ذكر "نصير" أن المعهد يسعي لتطوير العناصر البشرية العاملة بالجهاز المصرفي وتعظيم المهارت المعرفية والتسويقية والإدارية لديهم من خلال تنظيم اللقاءات الدولية للتعرف علي التطورات الراهنة.
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