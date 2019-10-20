توفير 15 ألف فرصة عمل فى البحيرة .. تفاصيل

قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة ساهمت في توفير 15398 فرصة عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص بالمحافظة، و تشغيل 6 ورش بمركز التدريب المهني بحوش عيسى في مجالات التفصيل، والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، والتطريز الآلي، وصيانة حاسب آلى، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، واإنشاء معمل لغات.



وأشار محافظ البحيرة إلى أن مديرية القوى العاملة بالبحيرة تساهم في توفير فرص العمل، والتدريب، وعقد الندوات الخاصة بالتوعية، وورش العمل المختلفة؛ للتشجيع والتدريب على آليات العمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى الحفاظ على حقوقهم.



وأكد آمنة أن المحافظة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات بما يسهم في تحقيق الرواج الاقتصادي، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

