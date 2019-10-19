الجار الله يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر

قال خالد الجار الله، نائب وزیر الخارجیة الكویتي، إن زیارة رئیس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح لمصر غدا الأحد، تمثل دفعا مهما للعلاقات بين البلدين.



وأضاف في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا)، اليوم السبت، أن هذه الزیارة ستمثل "إسهاما فعالا في رعایة علاقة البلدین والإبقاء على حیویتها وتطورها".



وأشار الجار اللله أن زيارة الصباح "تمثل أیضا تواصلا بین قیادتي البلدین حیث أنها تأتي بعد الزیارة التاریخیة والناجحة للرئیس المصري عبد الفتاح السیسي للكویت في أغسطس الماضي".



وتابع: "مما یضاعف أھمية الزیارة، أنها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة، ما يستوجب التشاور والتنسیق مع الأشقاء في مصر، خاصة في ضوء الدور الریادي الذي تقوم به مصر حیال تطورات المنطقة والتحدیات المحیطة بها".



ولفت إلى أن ھذه الزیارة ستشكل فرصة لتوقیع عدة اتفاقیات تهدف لتحقیق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادیة، وتلبیة متطلبات التنمیة بما یحقق تطلعات البلدین وشعبیهما الشقیقین.



ومن المقرر أن یبدأ الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح، غدا الأحد، زیارة رسمیة لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفیع المستوى. ویتضمن جدول الزیارة التي تستمر یومین، لقاء مع الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي ومباحثات مع رئیس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن توقیع عدد من الاتفاقیات الثنائیة.