هل تؤيد إقامة مبارة السوبر الافريقى بين الزمالك والترجى فى قطر.. الجماهير تجيب | فيديو

طرح مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فكرة اقامة مباراة السوبر الأفريقي بين فريقى الزمالك والترجى التونسى فى قطر.



وتدور حالة اختلاف حاليًا داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث يرغب البعض في عدم تكرار تجربة الموسم الماضي، بإقامة السوبر الافريقي على أرض محايدة، سواء في قطر أو الامارات.



ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري، اراء الجماهير في سؤال دار حول " هل تؤيد اقامة مباراة السوبر الافريقى بين فريقى الزمالك و الترجى التونسى فى دولة قطر؟



قال عبدالله ايهاب انه من الافضل اقامة المباراة على ارض احدى الدولتين.



واضاف مصطفى السيد ان مباراة الترجي التونسي والرجاء البيضاوي والتى اقيمت فى قطر لم تكن جيدة و الافضل اقامة المباراة فى مصر او تونس.



واشار محمد خالد إلى ان الزمالك لا يجب ان يذهب لقطر بسبب موقفها السياسى من مصر.



واكدت ياسمين حسنى انه يجب اقامة المباراة فى دول الامارات لعدم الانحياز لاى من الفريقين.



واوضح محمد ياسر انه لا يجب لعب الزمالك على اراضى قطر بسبب خلافاتها مع مصر.

