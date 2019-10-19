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مرأة

أغربها الفجل .. 5 أطعمة تعالج النقرس نهائيا بدون أدوية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر النقرس احد امراض العصر الذي يعاني منه الكثير من البشر وقدم الدكتور محسن النادي المعالج بالطب البديل اطعمة تعالج النقرس وهي :

1- الليمون : يعمل على إذابة الأملاح المترسبة في المفاصل والمسببة للالتهابات والآلام ، لذا فهو ذو أثر فعال في علاج النقرس ، لذا فينصح بتناول أو شرب عصير الليمون بكثرة .

2- الاناناس : يفيد في علاج التهابات المفاصل والعظام ، فينصح بالإكثار من تناوله لمرضى النقرس .

3- الكركديه : يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي ، وكثير من الأحماض العضوية وجميعهم يعمل على إذابة حمض اليوريك المترسب على المفاصل ، كما يخفف من آلام النقرس والروماتيزم .

4- عصير العنب : يقلل من نسبة حمض البوليك المترسب على المفاصل ، مما يساعد على علاج مرض النقرس .

5- التفاح : يوصف عصيره أو مغلي قشور التفاح للعلاج النقرس والتهاب المفاصل .

6- الفجل : يساعد على تسكين الآم التهاب المفاصل ومرض النقرس ، فمن الجيد تناول الفجل بكثرة .

7- الكرفس : يعتبر من أهم العلاجات المساعدة في تخليص الجسم والكليتين من حمض البوليك مما يعالج التهاب وآلام النقرس ، كما أنه مسكن قوي للأوجاع ، فمن الجيد إضافته للغذاء أو شرب عصير الكرفس يوميا .

8– الزنجبيل : مضاد للالتهابات ومسكن للآلام لما يحتويه من مضادات الأكسدة ، لذا يلحظ تحسن حالات الإصابة لمرضى النقرس عند تناول مغلي الزنجبيل وإضافته عند إعداد الطعام .

9- الكرات : يعد من أشهر مدرات البول الطبيعية مما يساعد على تخليص الكلي والدم من حمض البوليك ، كما يعمل على تقليل حموضة البول مما يساعد على علاج التهابات الكلى والمثانة ومرض النقرس .

10- الخيار : يعمل الخيار كمدر للبول ومطهر للمسالك البولية والكلى ، مما يساعد على تخليص الجسم من حمض اليوريك المسبب لمرض النقرس ، بالإضافة لدوره في تسكين الآلام .
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