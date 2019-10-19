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أخبار العالم

انتحل هوية سعودية.. تويتر يوقف حساب محرض قطري مشبوهًا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:52 م
موقع تويتر
موقع تويتر
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوقفت حساب المحرض القطري المتخفي "محمد اليحيا" الذي ظل لسنوات متخفيًا تحت اسم سعودي ويدعي أنه من أبناء المملكة وحريص على مصلحة الوطن، كما يزعم، حتى تم كشفه حيث يدار الحساب من قطر كما أوضح مهتمون في هذا الشأن.

وقال الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: أوقف تويتر اليوم حسابًا تابعًا لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلًا فيه اسم سعودي وصورة رمزية ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض.

وأضاف: هذا الحساب سعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية.

وختم الأحمري مبشرًا السعوديين بالتصدي لـ الحسابات المغرضة: "البقية قادمة".
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