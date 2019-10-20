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برلمان

للحفاظ على انخفاض الأسعار.. برلماني يطالب بإطلاق حملات رقابية على التجار

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
السلع
السلع
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حسن رضوان
قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق المستقيم، وجميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك ، وذلك يرجع إلى جهود القيادة السياسية في دفع عجلة الاقتصاد.

أضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع المؤشرات الكلية تؤكد انخفاض نسبة البطالة ونمو الناتج القومي، وخير دليل على ذلك تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن المشكلة الوحيدة التي تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية هي ارتفاع المديونية التي وصلت لـ 108مليار.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن برغم هذه المشكلة ولكن تعتبر أمنة حيث أن مصر تقوم بتسديد القروض أول بأول، بالإضافة إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الذي يؤكد أن هذه المشكلة لا تؤثر على مصر.

أوضح النائب، أن من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه السليم انخفاض الاسعار السلع والمنتجات ، مثل الارز واللبن والبيض، مطالبًا الجهات الرقابية بضرورة إطلاق حملات تفتيشية على التجار، لضمان عدم رفع الأسعار بعد انخفاضها.
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