مصر تحيى يوم تنظيف أجزاء من نهر النيل.. والأمم المتحدة في الذكرى 74 لإنشائها: العالم ينتج 300 مليون طن بلاستيك.. و42.5% نسبة التلوث البلاستيكي بالمنطقة يخرج من القاهرة

الأمم المتحدة:

مبادرة تنظيف أجزاء من نهر النيل تهدف إلى رفع سقف الوعي العام بمخاطر التلوث البلاستيكي

يتم إعادة تدوير من 10 إلى 13 في المائة فقط من المواد البلاستيكية في جميع أنحاء العالم

البلاستيك يطلق مواد كيميائية سامة تصيب الإنسان بالسرطان والعقم والعيوب الخلقية

في إطار إحياء الذكرى 74 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتحت رعاية وزيرة البيئة وبحضور ممثلين عن الوزارة، أقامت منظمة الأمم المتحدة في مصر و"فيري نايل"، فعالية لتنظيف أجزاء من نهر النيل بالقاهرة.يهدف هذا النشاط إلى تسليط الضوء على الأهمية الحاسمة لحماية كوكبنا، بما في ذلك عبر ضمان استدامة نهر النيل من أجل شعوب 11 بلدا أفريقيا، خاصة مصر، والذين يعتمدون في سبل عيشهم على الموارد التي يوفرها النهر ونظمه الإيكولوجية.وترتبط هذه الفعالية بعديد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة) ، والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف 14 (الحياة تحت الماء). والهدف 15 (الحياة في البر) . وترتبط أيضا بالبعد البيئى لرؤية مصر 2030.كما تهدف هذه الفعالية إلى رفع سقف الوعي العام بمخاطر التلوث البلاستيكي، والذي يمثل أكثر المشاكل تفشيا التي يواجهها العالم اليوم، فعلى المستوى العالمي، حيث يتم إنتاج 300 مليون طن من البلاستيك كل عام ونصف العام، وهذه الكمية غير مفيدة بعد الاستعمال ويتم إعادة تدوير من 10 إلى 13 في المائة فقط من المواد البلاستيكية في جميع أنحاء العالم.وذكرت الأمم المتحدة أن التلوث البلاستيكي في مصر يمثل حوالي 42.5 بالمائة من التلوث البلاستيكي في المنطقة.جدير بالذكر أن سوء إدارة نفايات البلاستيك يشكل تحديًا خطيرًا، حيث يسهم في تدهور البيئة، ويسبب تداعيات سلبية على الصحة العامة، إذ يظل الطمر أو الدفن والحرق الطريقة الرئيسية للتخلص من النفايات في العديد من البلدان، ومنها مصر.وقد أثبتت الدراسات العلمية أن هذه الطرق في التخلص من النفايات البلاستيكية لها عواقب شديدة الخطورة على صحة الإنسان والموارد الطبيعية التي يعيش عليها.ونوهت الأمم المتحدة بأن البلاستيك يطلق مواد كيميائية سامة تجد طريقها إلى المحيطات والأنهار، ومن ثم تصل إلى طعامنا ثم إلى مجرى دمنا، وتتسبب فى تعطيل نظام الغدد الصماء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والعقم والعيوب الخلقية، وضعف المناعة، وغيرها من الأمراض الكثيرة.وعلاوة على ذلك، ما يتم جمعه من هذه النفايات يمثل 30 إلى 60 في المائة فقط، مما يترك أطنانًا من النفايات البلاستيكية منتشرة في جميع أنحاء المدن والشوارع، والتي تجد في النهاية طريقها إلى الأنهار والبحار والمحيطات.شارك في الفعالية من جانب الأمم المتحدة كبار مسئولي الهيئات الأممية العاملة في مصر بما في ذلك المنسق المقيم، وعدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصر، ونوابهم، وموظفو الأمم المتحدة وأسرهم، بالاضافة الي مجموعة من المهاجرين من المستفيدين من برامج المنظمة الدولية للهجرة في البلاد.كما شارك أيضا متطوعون من الشباب المصري من جانب "فيري نايل"، حيث تقوم مبادرة "فيري نايل" بتنظيم فعاليات تنظيف، بالإضافة إلى تطوير حلول صديقة للنظم الإيكولوجية من أجل إزالة المخلفات من نهر النيل.وقد أعلن ريتشارد ديكتس، خلال الفعالية، التزام أسرة الأمم المتحدة في مصر بالعمل على تعزيز مكان عمل خال من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.كما أعلن في ختام الفعالية تمكن أسرة الأمم المتحدة وأفراد أسرهم ومتطوعو "فيري نايل" وأعضاء مجتمع المهاجرين الذين شاركوا في الفعالية، من جمع طن ونصف من المخلفات البلاستيكية.من جانبها، أوضحت "فيري نايل" أن هدفهم هو العمل على بناء أفضل سلسلة قيمة لإعادة تدوير ما يتم جمعه من مخلفات من نهر النيل عبر بناء نظام إيكولوجي قادر على إعادة استخدام تلك المواد في منتجات أخرى ذات قيمة.