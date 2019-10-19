مقتطفات أفريقية قبل انطلاق بطولة أفريقيا للرجال النسخة الـ 24

انطلقت البطولة عام 1974 بدولة تونس حيث احتلت تونس المركز الأول ثم الكاميرون ثم السنغال ثم توجو استمرت إقامة بطولة افريقيا للرجال ليستمر كل عامين وكانت آخر نسخة من بطولة أفريقيا أقيمت فى الجابون و حصل على لقبها المنتخب التونسى ليضيف اللقب العاشر افريقيآ





المنتخبات صاحبة الألقاب

منتخب تونس 10 ألقاب أفريقية أعوام

74/76/79/94/98/2002/2006/2010/2012/2018

حصل منتخب تونس على المركز الثانى 7 مرات وعلى المركز الثالث 6 مرات ليحصد 23 ميدالية في بطولة أفريقيا





منتخب الجزائر 7 ألقاب أفريقية أعوام

81/83/85/87/89/96/2014

يعتبر منتخب الجزائر صاحب طفرة كبيرة في كرة اليد فترة الثمانينيات حيث احتكر بطولة أفريقيا من عام 81 حتى 89

منتخب الجزائر حصل على المركز الثانى 7 مرات والمركز الثالث 4 مرات ليحصد 18 ميدالية افريقية





منتخب مصر يحتل المركز الثالث فى التتويج بطولات أفريقيا حيث حصل منتخب مصر على لقب البطولة 6 مرات أعوام

91/92/2000/2004/2008/2016

منتخب مصر حصل أيضًا على المركز الثانى 6 مرات والمركز الثالث 6 مرات ليحصد 18 ميدالية في بطولات أفريقيا





من مفارقات بطولة أفريقيا

ثلاث دول هم من اعتلت بهم القاب القارة الأفريقية فى ٢٣ بطولة





منتخب مصر قام بتنظيم بطولة أفريقيا 5 مرات استطاع ان يحقق لقب البطولة فى مصر ثلاث مرات فقط





منتخب تونس قام بتنظيم بطولة أفريقيا 4 مرات استطاع ان يحقق لقب البطولة فى تونس ثلاث مرات





الجزائر البلد الذى استطاع ان يحصل على بطولة أفريقيا من تونس عام 1981 و من مصر عام 1983





منتخب تونس استطاع ان يحصل على لقب أفريقيا من الجزائر عام 1976 كما حصل منتخب مصر على اللقب من الجزائر عام 2000



