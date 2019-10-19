مقتطفات أفريقية قبل انطلاق بطولة أفريقيا للرجال النسخة الـ 24

انطلقت البطولة عام 1974 بدولة تونس حيث احتلت تونس المركز الأول ثم الكاميرون ثم السنغال ثم توجو استمرت إقامة بطولة افريقيا للرجال ليستمر كل عامين وكانت آخر نسخة من بطولة أفريقيا أقيمت فى الجابون و حصل على لقبها المنتخب التونسى ليضيف اللقب العاشر افريقيآ
المنتخبات صاحبة الألقاب
منتخب تونس 10 ألقاب أفريقية أعوام
74/76/79/94/98/2002/2006/2010/2012/2018
حصل منتخب تونس على المركز الثانى 7 مرات وعلى المركز الثالث 6 مرات ليحصد 23 ميدالية في بطولة أفريقيا
منتخب الجزائر 7 ألقاب أفريقية أعوام
81/83/85/87/89/96/2014
يعتبر منتخب الجزائر صاحب طفرة كبيرة في كرة اليد فترة الثمانينيات حيث احتكر بطولة أفريقيا من عام 81 حتى 89
منتخب الجزائر حصل على المركز الثانى 7 مرات والمركز الثالث 4 مرات ليحصد 18 ميدالية افريقية
منتخب مصر يحتل المركز الثالث فى التتويج بطولات أفريقيا حيث حصل منتخب مصر على لقب البطولة 6 مرات أعوام
91/92/2000/2004/2008/2016
منتخب مصر حصل أيضًا على المركز الثانى 6 مرات والمركز الثالث 6 مرات ليحصد 18 ميدالية في بطولات أفريقيا
من مفارقات بطولة أفريقيا
ثلاث دول هم من اعتلت بهم القاب القارة الأفريقية فى ٢٣ بطولة
منتخب مصر قام بتنظيم بطولة أفريقيا 5 مرات استطاع ان يحقق لقب البطولة فى مصر ثلاث مرات فقط
منتخب تونس قام بتنظيم بطولة أفريقيا 4 مرات استطاع ان يحقق لقب البطولة فى تونس ثلاث مرات
الجزائر البلد الذى استطاع ان يحصل على بطولة أفريقيا من تونس عام 1981 و من مصر عام 1983
منتخب تونس استطاع ان يحصل على لقب أفريقيا من الجزائر عام 1976 كما حصل منتخب مصر على اللقب من الجزائر عام 2000
فى تلك البطولة هل سنشاهد تألق مصرى على الأراضي التونسية لرد هزيمة عام 2010 عندما نظمت مصر البطولة وحصل على لقبها المنتخب التونسى.