شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة

أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقول فيه: " تقدم لابنتي شاب مهذب جدا، ولكنه لا يصلي واعلم أن ابنتي تحبه وتريده فماذا أفعل ؟ " .



رد جمعة قائلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحنا وهدانا بما فيه مراد الله في مثل هذه الأمور ، ونحن نلجأ الى النصائح لأننا لا نعرف الغيب ولأننا لو نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير وما مسنا السوء ، فقال النبي: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .



وتابع: ان النبي اشترط شرطين الخلق والدين ، فإذا ارتضيت بشرط واحد واخترت صاحب الخلق والأسلوب الحسن مع الناس ، فإنك لم تحصل الخير ويحدث منذ ذلك أنواع البلاء والصدام الشجار ، والذي ينتهي في النهاية بما لا يحمد عقباه .



وأكمل قائلا: الشاب الذي لا يصلي فقد ترك ذروة سنام الدين وعماد الدين وهي الصلاة ، وأنصحك بعدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب تطبيقا لنصيحة النبي من ترضون "دينه وخلقه " الشرطين معا ، فلو كان الشاب يصلي وخلقه ليست على مايرام فلا تزوج ابنتك له أيضا ، لأن صلاته لم تنهاه عن الذنب ولم تقم خلقه .