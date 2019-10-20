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ديني

شاب مهذب لأقصى حد ولكنه لا يصلي فهل أزوجه ابنتي ؟ .. شاهد رد علي جمعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تقول فيه: " تقدم لابنتي شاب مهذب جدا، ولكنه لا يصلي واعلم أن ابنتي تحبه وتريده فماذا أفعل ؟ " .

رد جمعة قائلا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحنا وهدانا بما فيه مراد الله في مثل هذه الأمور ، ونحن نلجأ الى النصائح لأننا لا نعرف الغيب ولأننا لو نعلم الغيب لاستكثرنا من الخير وما مسنا السوء ، فقال النبي: " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .

وتابع: ان النبي اشترط شرطين الخلق والدين ، فإذا ارتضيت بشرط واحد واخترت صاحب الخلق والأسلوب الحسن مع الناس ، فإنك لم تحصل الخير ويحدث منذ ذلك أنواع البلاء والصدام الشجار ، والذي ينتهي في النهاية بما لا يحمد عقباه .

وأكمل قائلا: الشاب الذي لا يصلي فقد ترك ذروة سنام الدين وعماد الدين وهي الصلاة ، وأنصحك بعدم الموافقة على الزواج من هذا الشاب تطبيقا لنصيحة النبي من ترضون "دينه وخلقه " الشرطين معا ، فلو كان الشاب يصلي وخلقه ليست على مايرام فلا تزوج ابنتك له أيضا ، لأن صلاته لم تنهاه عن الذنب ولم تقم خلقه .
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