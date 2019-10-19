Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نتائج الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:05 م
كأس مصر
كأس مصر
Advertisements
رباب الهوارى
أقيمت اليوم لقاءات الدور التمهيدى الثانى من مسابقة كأس مصر لموسم 2019/2020 .

وجاءت النتائج كالآتى :

قنا الرياضي بقيادة محمود إبراهيم يتخطي قفط الرياضي 4/3 بركلات الترجيح ويتأهل للدور التمهيدي الثالث .


حقق الفريق الأول بنادي شبان المراغة الفوز علي فريق مركز شباب البلينا بنتيجة 2/1 ويتأهل للدور التمهيدى الثالث .

تخطي فريق ناصر الفكرية فريق مركز شباب نجوع مازن بهدف نظيف سجله محمد رمضان ويتأهل بهذه النتيجة ناصر الفكرية الي الدور التمهيدى الثالث .

عاملين غارب بقيادة الكابتن محمد رمضان يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على أهلي المنشاه 5/4 بركلات الترجيح .

المدينة المنورة يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز علي شعب الاقصر بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت علي ملعب شعب الأقصر .

اسمنت اسيوط بقيادة الدكتور هيثم صالح يصعد للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على ابوتيج بركلات الترجيح 5 - 3


كيما أسوان بقيادة الكابتن عادل لحمه يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على درارو بثلاثية نظيفة سجل الأهداف محمد سيد ويحيي جمال وأيمن علي .
Advertisements

ترشيحاتنا

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

قبلة من عمرو دياب لـ دينا الشربيني في حفل زفاف نجل هاني شاكر ..فيديو

وزير المياه الإثيوبي يتحدث عن أخطاء جسيمة في سد النهضة

لبنان ينتفض.. زوجة وائل جسار تنشر صور المظاهرات

انقلاب أو اغتيال.. أردوغان لن يستمر فى السلطة بعد 2020 لهذه الأسباب.. فيديو

مديرة مدرسة تتعرض للسحل والإهانة من ولية أمر .. وابنتها تستغيث بوزير التعليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا