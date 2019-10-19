نتائج الدور التمهيدي الثانى لكأس مصر

أقيمت اليوم لقاءات الدور التمهيدى الثانى من مسابقة كأس مصر لموسم 2019/2020 .
وجاءت النتائج كالآتى :
قنا الرياضي بقيادة محمود إبراهيم يتخطي قفط الرياضي 4/3 بركلات الترجيح ويتأهل للدور التمهيدي الثالث .
حقق الفريق الأول بنادي شبان المراغة الفوز علي فريق مركز شباب البلينا بنتيجة 2/1 ويتأهل للدور التمهيدى الثالث .
تخطي فريق ناصر الفكرية فريق مركز شباب نجوع مازن بهدف نظيف سجله محمد رمضان ويتأهل بهذه النتيجة ناصر الفكرية الي الدور التمهيدى الثالث .
عاملين غارب بقيادة الكابتن محمد رمضان يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على أهلي المنشاه 5/4 بركلات الترجيح .
المدينة المنورة يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز علي شعب الاقصر بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت علي ملعب شعب الأقصر .
اسمنت اسيوط بقيادة الدكتور هيثم صالح يصعد للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على ابوتيج بركلات الترجيح 5 - 3
كيما أسوان بقيادة الكابتن عادل لحمه يتأهل للدور التمهيدى الثالث بعد الفوز على درارو بثلاثية نظيفة سجل الأهداف محمد سيد ويحيي جمال وأيمن علي .