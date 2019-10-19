شاهد.. نادية الجندي بـ إطلالة شبابية

شاركت النجمة نادية الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شبابية أنيقة.



وأطلت نادية الجندي بـ فستان أوف ويت ومطرز كشف عن رشاقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة وخاتم لإكمال إطلالتها.



ووضعت نادية الجندي ميكب بالوان الترابية المناسبة لإطلالتها وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الاحمر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً.



ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "عسولة طول عمرك مشاء الله عليكى ربنا يحفظك"، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها....

