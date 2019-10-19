أهداف خبيثة.. بشير عبدالفتاح يكشف تكليفات أردوغان للإخوان في تركيا.. فيديو

قال بشير عبد الفتاح الخبير المتخصص في الشأن التركي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية توجهت إلى الملاذ الآمن وهما تركيا وقطر.





وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تلك العناصر تمارس دورها في تنفيذ حروب الجيل الرابع، من أجل ضرب الثقة بين المواطن والدولة وضرب مؤسسات الدولة بتعليمات من أردوغان".



