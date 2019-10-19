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أهداف خبيثة.. بشير عبدالفتاح يكشف تكليفات أردوغان للإخوان في تركيا.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:43 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال بشير عبد الفتاح الخبير المتخصص في الشأن التركي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية توجهت إلى الملاذ الآمن وهما تركيا وقطر.

وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تلك العناصر تمارس دورها في تنفيذ حروب الجيل الرابع، من أجل ضرب الثقة بين المواطن والدولة وضرب مؤسسات الدولة بتعليمات من أردوغان".

وأكمل بشير عبد الفتاح:" عناصر الإخوان المتواجدة في تركيا يجب أن تنفذ تعليمات أردوغان"، لافتا إلى أن أردوغان يوظف الإخوان في تركيا لتنفيذ حروب الجيل الرابع ويمنح بعضهم الجنسية للتصويت له ليبقى على رأس السلطة في تركيا .
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