تجاهل زيت الفتيس الأخطر.. أخطاء بسيطة تكلفك أعطالا باهظة الثمن بسيارتك

يقع الكثير من السائقين وملاكي السيارات في أخطاء بسيطة بدون علم بخطورتها، والتي قد تكلفهم أعطالا باهظة الثمن في سيارتهم.



موقع صدى البلد يقدم في التقرير التالي أبرز تلك الأخطاء الشائعة بين السائقين وكيفية تجنبها.



-استخدام قطع الغيار رخيصة الثمن تمثل أكبر تلك الأخطاء التي يقع فيها السائقين، نظرا لقلة جودة تلك القطع، فضلا عن الأضرار الخطيرة التي قد ترتب عليها.



-استخدام المياه العادية في الردياتير بديلا عن مياه الردياتير الخضراء او الحمراء "المخصصة لسيارتك" قد يكلفك الكثير من الأموال نتيجة لتراكم الصدأ الشديد داخل خراطيم ومواسير المياه، ما قد يتلف المحرك على المدى البعيد.



-يتجاهل بعد مالكى السيارات القديمة المزودة بـ "كربراتير" تنظيف تلك القطعة، ما يسبب في ضعف العزم وضعف سحب المحرك بشكل واضح.



-يجب على السائق الاهتمام بشكل أساسي بتزويد السيارة بالمياه بشكل دائم والتحقق من سلامتها، حتي لا تتعرض السيارة لمشاكل في التبريد.



-الضغط المبالغ فيه والمفاجئ على دواسة "الفرامل" قد يتسبب في تآكل "التيل" بشكل أسرع.



-تحريك عجلة القيادة بقوة تجاه اقصى اليمين او اليسار يعد أمر خطير ومضر للغاية بمكونات السيارة، نظرا لما يسببه من تلف العفشة وتأكلها بشكل سريع.



-تجاهل تفقد زيت الفتيس بـ السيارات الأوتوماتك يمثل خطر شديد على العمر الافتراضي لمكونات الفتيس.