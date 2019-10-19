شاهد.. محمد عادل إمام يستعرض لياقته في صالة الجيم

نشر الفنان "محمد إمام صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهر محمد إمام في الصورة داخل الجيم معلقا عليها "سلاما عن من ظنوا فينا السوء واحنا في السوء بنجيب برقوق حكمة عقيمة تافهة".



يذكر أن محمد إمام يستعد لطرح فيلم "لص بغداد" دور العرض السينمائي نهاية 2019 .



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.



