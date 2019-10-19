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رياضة

لاعبو الزمالك يتفقدون ستاد السلام استعدادا لمباراة المقاولون

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:53 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرضية ملعب السلام استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الفريق الأبيض بالسير على أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.
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