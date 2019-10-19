ماذا قال عمر السومة على تعيين جروس مديرا فنيا لـ الأهلي ؟

علق الهداف السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي على تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا للفريق خلفا لصالح المحمدي الذي عاد وتولى فريق الناشئين.



وقال السومة عقب نهاية مباراة فريقه مع الفتح عندما سأل عن تعيين المدرب السويسري لـ ولاية ثالثة: "جروس ليس غريبًا على الأهلي ويعرف الدوري السعودي، وسوف نتعاون معه لمصلحة الفريق من أجل تحقيق البطولات".



وذكرت صحيفة "الرياضية" الشهيرة بالسعودية، أن إدارة الأهلي تنتظر صدور تأشيرة جروس غدا الأحد، وستقوم بحجز تذكرة طيران للمدرب السويسري في اليوم ذاته.



وتعد تلك هي الولاية الثالثة لجروس مع الأهلي ، فالمخضرم السويسري صاحب الـ 65 عامًا ، سبق له تدريب نادي أهلي جدة مرتين من قبل ، وكان فريقه في أفضل فتراته أثناء قيادته.









