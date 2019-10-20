النهضة تطرق أبواب أرض الفيروز.. مليار و373 مليون للبنية التحتية.. ورفح الجديدة ترى النور قريبا

أكد اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، انه يجري تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة، والتي تجسد خطط التنمية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة تأكيدا لاهتمام الدولة بالمنطفة.



ويجرى حاليا إنشاء مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحى بتكاليف إجمالية مليار و373 مليون جنيه، منها: مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه العريش بما فيها من روافع وخزانات بتكلفة 868 مليون جنيها، محطة تحلية مياة البحر رقم 3 بالعريش بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا بتكلفة 150 مليون جنيها، محطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد بطاقة 5000 مترا مكعبا بتكلفة 75 مليون جنيها، رافع جنوب المساعيد والصفا الجديد بتكلفة 120 مليون جنيها، توسعات صرف صحى العريش بتكلفة 100 مليون جنيها، واستكمال مشروع صرف صحى العريش بعدد 10 محطات رفع وشبكاتهم بتكلفة 60 مليون جنيها .



وسجلت معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الرصيف البحري بميناء العريش 65%، ويمتد الرصيف بطول 600 متر، بجانب حاجز أمواج بطول 750 مترًا.



وقال مصدر بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن تطوير ميناء العريش بدأ تنفيذه عبر 4 مراحل، وتتضمن، ضم الأراضي اللازمة للتوسعات المستقبلية للميناء، والبدء فى أعمال التكريك، وإنشاء سقا لتين بدلًا من المتهالكة، كما تتضمن الإجراءات إزالة الكميات الكبيرة من الرمال والملح المستخدمة للحد الشرقي، وإجراء الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والبوابة الرئيسية ومحطة الصرف الصحي وخط الحريق.



وقال اللواء شوشة، انه روعي في تنفيذ الإنشاءات بمدينة رفح الجديدة وجود نمطين للإسكان الأول وحدات سكنية والثاني بيوت بدوية وستشمل المدينة 10 آلاف وحدة، بما يمكن الجميع من العودة إلى رفح الجديدة خلال العام الحالى.



وأن الدفعة الأولي من المرحلة الأولي تم استلامها اداريا وتضم 41 عمارة سكنية بإجمالي 820 وحدة سكنية الي جانب تسليم 400 بيت بدوي . وروعي إنشاء مدارس ومركز شباب ووحدة صحية ونقطة شرطة. كمرحلة أولى .



كما تشمل المرحلة الثانية 410 عمارات سكنية بإجمالي 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوي، فيما تشتمل منطقة الإسكان البدوي 400 بيت بدوي إلى جانب سوق تجاري متكامل، وحضانة من 6 فصول، ونادي رياضي واجتماعي، ومجمع شرطي (يشمل الدفاع المدني ومركز شرطه والإسعاف.