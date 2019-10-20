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اقتصاد

غاز الأقاليم تنفذ 33% من خطة وزارة البترول لتوصيل الخدمة لـ1.2 مليون وحدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
توصيل غاز
توصيل غاز
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مايكل عياد
أكدت شركة غاز الاقاليم "ريجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المستهدف من خطة الشركة للعام المالي الجديد 2019/2020 التوصيل الى 115 ألف وحدة سكنية ضمن خطة الدولة 1.2 مليون عميل وهي أعلى من معدلات العام السابق بنسبة 33% حيث كان مقدر للشركة خلال العام الماضي توصيل 86 ألف وحدة سكنية، باجمالى تكلفة استثمارية تعادل حوالي 1 مليار جنيه.

وقال المهندس حاتم عبد الغنى رئيس الشركة، في تصريحات نشرتها الشركة القابضة للغازات، أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة والتي نسعى للتغلب عليها، هي تنفيذ قرار المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بتقسيط تكلفة التوصيل على 6 سنوات بواقع 30 جنيه/ شهريًا دون فوائد وعلي 6 سنوات، الأمر الذي أدى لزيادة التعاقدات بالشركة حيث كانت تعاقدات الشركة في الفترة يناير2018 وحتى تاريخ القرار (27709عميل ) خلال 7 شهور وبعد القرار زادت التعاقدات لتصبح (81401 عميل ) خلال 5 شهور بنسبة 293%.

كما تم إعداد خطة لتدريب وتأهيل العمالة واستطاعت الشركة في نهاية الربع الأخير من العام المالي المنقضي من جني ثمار تلك القرارات بتحقيقها (126%) من الخطة المطلوبة.
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