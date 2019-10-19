القائمة الدولية للحكام تثير غضب جهاد جريشة | تفاصيل



حكام الساحة



جهاد جريشة محمد معروف وأمين عمر ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا وأحمد الغندور.



المساعدون



تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه ويوسف البساطي وسمير جمال وهاني عبد الفتاح وأحمد توفيق ومحمود أبو الرجال.



علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن قائمة الحكام الدولية التى تم إرسالها من قبل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا من أجل اعتمادها أثارت حالة من الغضب من جانب الحكم الدولي جهاد جريشة.قال المصدر ذاته إن جهاد جريشة اشتكى من تذيل اسمه بقائمة الحكام الدولية التى تم إرسالها إلى الفيفا مؤخرا لاعتمادها خلال شهر ديسمبر القادم مشيرا إلى أن جريشة يرى أنه تعرض إلى الظلم خلال الموسم الماضى فى ظل تعرضه إلى فترة من التجميد عقب إيقافه من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" ورفع الإيقاف عنه على خلفية إدارته ذهاب نهائى دورى ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي انتهى بنتيجة 1-1.وأوضح أن الحكم الدولى جهاد جريشة يرى أنه لا يستجق الترتيب الأخير فى قائمة الحكام الدولية وأن تاريخه فى المجال التحكيمي يضعه فى ترتيب أفضل.ولفت إلى أن وضع ترتيب الأسماء في قائمة الحكام الدولية كان فى عهد عصام عبدالفتاح الرئيس السابق للجنة الحكام وجاء خلالها أمين عمر فى ترتيب القائمة مشيرا إلى أن جمال الغندور الرئيس الحالي للجنة لم يجرى أية تعديلات فى القائمة الدولية وقام بإرسالها وفقا للترتيب الذي وضعه الرئيس السابق للجنة الرئيسية.وأشار إلى أن ترتيب الأسماء يأتي وفقا لتقييم فنى من جانب لجنة الحكام الرئيسية خلال إدارة الحكام المرشحين للقائمة الدولية عن الموسم الماضي لافتا إلى أن أمين عمر جاء فى مقدمة ترتيب القائمة الدولية نظرا لكونه الأكثر مشاركة في إدارة لقاءات الموسم الماضي.يذكر أن قائمة الحكام الدولية ضمت كلا من: