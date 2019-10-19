Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصري البورسعيدي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:09 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
Advertisements
حسام الحارتي
رفض مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية ، رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي عقب الهزيمة التي تلقاها أمام منافسة مصر المقاصة بهدف دون رد معلنا استمراره في قيادة الفريق البورسعيدي بالرغم من غضب الجماهير .

وأصدر مجلس إدارة المصري بيانا من أجل تفادي غضب الجماهير عقب هزيمة الفريق من منافسه مصر المقاصة وجاء نص البيان كالتالي :

يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري العام أمام فريق مصر المقاصة، ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائمًا بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول الكابتن ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيدًا عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حقًا أصيلًا لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال وكذلك اللاعبين، مع التمسك بالكابتن ايهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب بنهاية الموسم بعيدًا عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري يتعاقد مع عماد فتحي لاعب وسط الزمالك لمدة ثلاثة مواسم

حلبية: ايهاب جلال أحسن مدير فني وهذا الأمر يمنعه من قيادة منتخب مصر

مفاجأة.. إيهاب جلال مستمر.. المصري يوجه صدمة لـ اتحاد الكرة

عدنان حلبية: أغلقنا صفحة تدريب إيهاب جلال للمنتخب.. ولم نتواصل مع بدائل.. فيديو

بعد اجتماع ثنائي .. بريزنتيشن توجه رسالة لـ النادي المصري

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب

لن تصدق من هي شقيقة الفنانة ملك قورة .. شاهد

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

عذر أقبح من ذنب.. فصل رأس زوجته عن جسدها بعد 14 أسبوع زواج

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

لبنان ينتفض.. زوجة وائل جسار تنشر صور المظاهرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة

غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد أبشع ملابس ليدي جاجا