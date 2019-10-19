أحمد سلام يكتب أردوغان في قبضة الأمريكان !

إنها القوة ولا شيء سوى القوة في عالم يعج بالفوضى المسكوت عنها صيدًا في الماء العكر لأجل المصالح والتوازنات وقد وقر يقينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك الكثير من الأجوبة حول مايحدث في الشرق الأوسط ولكنها تلزم الصمت حيال إسرائيل . تركا لإيران تعبث وكل شيء بثمنه الأسلحة وحماية العروش!

حديثي علي هامش تغول الجيش التركي في شمال سوريا وساعات الحماقة التي تحدى خلالها أردوغان العالم غزوا لأراض عربية لأسباب ملفقة استغلالا للوهن العربي وانتهازا للظروف بعد إنسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

إنه يغزو شمال سوريا والهدف التخلص من العدو التقليدي لتركيا وهم الأكراد من خلال تحالف آثم مع مرتزقة مسماهم جيش سوريا الحر والهدف توطين المهاجرين السوريين من خلال عملية مسماها نبع السلام قيل أنها مستمرة لحين إنتهاء الغرض منها .

لأول مرة تفعلها الولايات المتحدة الأمريكية وتهاجم توجه أردوغان لحد وصل لفرض عقوبات إقتصادية تزامنا مع شتائم علنية وصف فيها الرئيس ترامب أردوغان بأنه أحمق !

الرئيس ترامب يوفد نائبه مايك بنس إلي تركيا لأجل وقف إطلاق النار والانسحاب من شمال سوريا وقد حدث . !

انتهى الأمر مساء الخميس 17 أكتوبر حيث أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وقف تركيا للعملية العسكرية “نبع السلام” في شمال سوريا، خلال 5 أيام.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس الأمريكي :

أنه توصل لاتفاق مع الجانب التركي، بعد مفاوضات استمرت لخمس ساعات، لإنقاذ ملايين الأرواح في شمال سوريا، وبموجب الاتفاق، فإن القوات التركية ستنسحب إلى نحو 20 ميلًا من الحدود التركية السورية.

نبع السلام إنتهت بالأمر وعاد أردوغان والخيبة تلازمه . لا العملية تمت ولا جعجعته أثمرت ويكفي أن أمريكا قد وضعته في حجمه الطبيعي من خلال إيفاد نائب الرئيس الأمريكي الذي لايظهر في المشهد السياسي إلا ديكوريا ولسان حال أمريكا ينطق بأن ذاك هو حجم أردوغان .!

إنتهت عملية غزو شمال سوريا التي وجدت دعما من أنصار أردوغان وأقصد جماعة الإخوان وإمارة قطر والمحصلة ركلة موجعة لتوجه أرعن لحاكم أحمق .!

أمريكا تمارس دورها إن أرادت وتركيا في حجمها الطبيعي بعد أن حاولت أن تتعملق تلك خلاصة مايحدث في عالم بلا ضمير لا موضع فيه إلا للأقوياء .!