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رياضة

آلان جريس يفجر مفاجأة جديدة فى أزمة التصويت على جائزة ذا بست

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:22 م
ميسى ورونالدو ومحمد
ميسى ورونالدو ومحمد صلاح
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يسرى غازى
فجر المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي آلان جيريس مفاجآة من العيار الثقيل على قناة "آر إم سي" الفرنسية حول التصويت على جائزة أفضل لاعب ومدرب في العالم ذا بست.

وذكر موقع الصريح أونلاين التونسي أن جيريس أكد عبر حديثه إلى القناة الفرنسية على أنه لم يدل بصوته في جائزة افضل لاعب وافضل مدرب فى العالم.

وشدد: على ان الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء لم يخطره بالأمر كى يتسنى له المشاركة فى التصويت بـ جائزة أفضل لاعب ومدرب في العالم.

يذكر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حصل على جائزة أفضل لاعب يليه فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزى وحل كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس ثالثا ومحمد صلاح نجم ليفربول رابعا وخامسا الفرنسي إمبابي نجم فريق باريس سان جيرمان.
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