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رياضة

الدوري الإماراتي.. الجزيرة يضرب خورفكان بثلاثية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات وتمكن من عبور عقبة خورفكان بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت بملعب كلباء من الأسبوع الرابع للدورى الإماراتى.

سجل خليفة الحمادي الهدف الأول للجزيرة فى الدقيقة 18 وأضاف على مبخوت الهدف الثانى فى الدقيقة 45 ثم عزز عبدالله رمضان النتيجة و أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 77 من زمن الشوط الثانى و سجل اللاعب البرازيلي دودو الهدف الوحيد لخورفكان فى الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبعد الهزيمة شن جمهور خورفكان هجومًا كبيرًا على المدرب البرازيلي باولو كاميلي والذى أصبح في مهب الريح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى سبع نقاط فى المركز الرابع بينما توقف رصيد خورفكان عند نقط وحيدة متذيلاً بها ترتيب الدورى الإماراتى.
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